xs
xsm
sm
md
lg

ดีเปรสชันจ่อเข้าเวียดนามเย็นนี้​ กระทบไทย​ 56​ จังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายสมควร ต้นจาน ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า จากภาพถ่ายดาวเทียมและเรดาร์ล่าสุดเช้าวันนี้ (30 ส.ค.) พบว่าแนวขอบด้านหน้าของพายุดีเปรสชันได้เริ่มแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่ จ.นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ และหนองบัวลำภู ซึ่งมีรายงานฝนตกต่อเนื่องบางพื้นที่ และเริ่มมีฝนหนักบางแห่ง

พายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งตะวันออกของประเทศเวียดนาม โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่ามีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน ก่อนจะขึ้นฝั่งในช่วงเย็นวันนี้ (30 ส.ค.) จาก​นั้นจะอ่อนกำลังลง​ โดยเมื่อเคลื่อน​ผ่าน​ลาวเข้า​สู่ไทยจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จาก​อิทธิพล​ของ​พายุ​ จะทำให้​มรสุม​ตะวันตกเฉียงใต้​มีกำลัง​แรง​ขึ้น​ ประกอบ​กับ​ร่องมรสุม​พาด​ผ่าน​พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก​เฉียง​เหนือ จึงจะทำ​ให้​มี​ฝนตก​กระจาย​ โดย​กรม​อุตุนิยม​วิทยา​ออก​ประกาศ​แจ้ง​เตือน​พื้นที่​เสี่ยง​ฝนตก​หนัก​ถึง​หนัก​มาก​บางแห่ง​ของ​ 56​ จังหวัด​ โดยพื้น​ที่​ที่ต้องระวัง​น้ำท่วม​- น้ำหลากเป็น​พิเศษ​จาก​ฝนที่​ตก​สะสม​ในภาคตะวันออก​เฉียง​เหนือ​ตอนบน ได้​แก่​ หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม เลย อุดรธานี​ และ ​หนองบัวลำภู​ ส่วน​ภาคเหนือ ​ได้แก่ ​สุโขทัย และ​ พิษณุโลก

ขอ​ให้​ชาวเรือ–ชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังเนื่องจาก​คลื่นลมแรง โดยเฉพาะเรือเล็ก ให้งดออกจากฝั่งในช่วง 31 สิงหาคม – 3 กันยายน

ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ควรระวังฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและลุ่มน้ำสายหลัก

ทั้งนี้​ ขอให้​ติดตามประกาศเตือนภัย จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการวางแผนเดินทางและป้องกันความเสียหาย