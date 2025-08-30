ดีเปรสชันจ่อเข้าเวียดนามเย็นนี้​ กระทบไทย​ 56​ จังหวัด

นายสมควร ต้นจาน ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า จากภาพถ่ายดาวเทียมและเรดาร์ล่าสุดเช้าวันนี้ (30 ส.ค.) พบว่าแนวขอบด้านหน้าของพายุดีเปรสชันได้เริ่มแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่ จ.นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ และหนองบัวลำภู ซึ่งมีรายงานฝนตกต่อเนื่องบางพื้นที่ และเริ่มมีฝนหนักบางแห่ง
พายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งตะวันออกของประเทศเวียดนาม โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่ามีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน ก่อนจะขึ้นฝั่งในช่วงเย็นวันนี้ (30 ส.ค.) จากนั้นจะอ่อนกำลังลง โดยเมื่อเคลื่อนผ่านลาวเข้าสู่ไทยจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากอิทธิพลของพายุ จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงจะทำให้มีฝนตกกระจาย โดยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งของ 56 จังหวัด โดยพื้นที่ที่ต้องระวังน้ำท่วม- น้ำหลากเป็นพิเศษจากฝนที่ตกสะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม เลย อุดรธานี และ หนองบัวลำภู ส่วนภาคเหนือ ได้แก่ สุโขทัย และ พิษณุโลก
ขอให้ชาวเรือ–ชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคลื่นลมแรง โดยเฉพาะเรือเล็ก ให้งดออกจากฝั่งในช่วง 31 สิงหาคม – 3 กันยายน
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ควรระวังฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและลุ่มน้ำสายหลัก
ทั้งนี้ ขอให้ติดตามประกาศเตือนภัย จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการวางแผนเดินทางและป้องกันความเสียหาย