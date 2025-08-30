"ประเสริฐ" มั่นใจเพื่อไทยรวมเสียงตั้งรัฐบาลได้ แซะ! ภูมิใจไทยทึกทักเอง รวม สส.ได้ 280 เสียง

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงความคืบหน้าการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลว่า มั่นใจว่าเสียงมีจำนวนเพียงพอ ซึ่งตามหลักการที่พรรคร่วมรัฐบาลได้แถลงไปเมื่อวานนี้ก็ยังเป็นพรรคร่วมเดิมอยู่ ส่วนที่ไม่มีพรรคกล้าธรรมร่วมแถลงด้วยนั้น ทางพรรคกล้าธรรมแจ้งว่าติดประชุมพรรค
ส่วนกรณีพรรคภูมิใจไทยประกาศว่าสามารถรวมเสียง สส. ได้ 280 เสียงแล้วนั้น นายประเสริฐ กล่าวว่า อย่าเพิ่งด่วนสรุป พรรคภูมิใจไทยสามารถรวมเสียงได้ 280 เสียง เพราะพรรคประชาชนยังไม่ได้ตอบรับ แล้วมาทึกทักเอาเอง พรรคประชาชนยังไม่ตอบรับอย่างเป็นทางการ เช่นเดียวกับพรรคกล้าธรรม ก็ยังไม่ได้ตอบรับ ตัวเลขนี้จึงยังไม่สามารถสรุปได้
ส่วนที่เมื่อวานนี้มีบางส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลไปร่วมแถลงข่าวตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทย นายประเสริฐกล่าวว่า ตามภาพที่ปรากฏ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถตั้งรัฐบาลได้ และไม่ได้หมายความว่าจำนวนเสียงมีเพียงพอ
เมื่อถามว่าขณะนี้ได้คุยกับพรรคประชาชนหรือยัง นายประเสริฐ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยเปิดกว้าง อยากเห็นประเทศเดินหน้าต่อไป ก็คงต้องมีการพูดคุยกันต่อไป
ส่วนข้อเสนอของพรรคประชาชนในเรื่องการทำประชามติพรรคเพื่อไทยสามารถรับได้หรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องคุยกันในรายละเอียด แต่ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรมากมาย ขึ้นอยู่กับทีมเจรจาของ 2 พรรคการเมืองที่จะคุยกัน และในเรื่องนี้ ดีเอ็นเอของพรรคประชาชน กับพรรคเพื่อไทย ใกล้เคียงกันอยู่ นโยบายหลายอย่างมีความสอดคล้องและคล้ายคลึงกันอยู่
ขณะที่การแยกกันของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนก่อนหน้านี้ ไม่ดีสักเท่าไร นายประเสริฐ กล่าวว่า ตอนนั้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากเป็นการจัดตั้งรัฐบาล ขณะนั้นพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคอันดับ 2 จึงต้องมีการรวบรวมเสียงเพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลได้ เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยและตามรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่ สส. บางคนของพรรคเพื่อไทยไปปรากฏตัวร่วมแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยนั้น นายประเสริฐ กล่าวว่า อย่าเพิ่งด่วนสรุป ว่ามี 10 กว่าเสียง ของ สส.พรรคเพื่อไทยตามที่สมาชิกท่านหนึ่งของพรรคออกมาระบุ ยืนยันว่ายังมั่นใจในตัว สส.ของพรรค
สำหรับการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนั้น ในบัญชีพรรคเพื่อไทย ขณะนี้เหลือนายชัยเกษม นิติสิริ เพียงคนเดียว และที่ประชุมพรรคร่วมรัฐบาลวานนี้ก็ได้มอบหมายให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งน่าจะเป็นไปตามนั้น
ส่วนจะเป็นบุคคลอื่นในบัญชีของพรรคร่วมรัฐบาลได้หรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ต้องเป็นการพูดคุยกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลที่สามารถรวบรวมเสียงได้
ส่วนหากพรรคเพื่อไทยรวมเสียงไม่ได้ มีสิทธิ์ที่จะเห็นรัฐบาลรักษาการประกาศยุบสภาหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ต้องดูกฎหมายว่ารักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีมีอำนาจยุบสภาหรือไม่ ต้องให้เกิดความชัดเจนถึงจะกล้าตัดสินใจเรื่องนี้