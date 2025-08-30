xs
ราคาทองเปิดพุ่ง [+350] รูปพรรณขายออก 53,400 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.06 น. ราคาทองพุ่งขึ้น 350 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 52,500 บาท ขายออกบาทละ 52,600 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 51,453.04 บาท ขายออกบาทละ 53,400 บาท