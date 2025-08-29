xs
"ชัยเกษม" แคนดิเดตนายกฯ อันดับ 3 เผย พท.เดินหน้าอย่างไรก็พร้อมตาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จากพรรคเพื่อไทย อันดับที่ 3 เปิดเผยถึงสถานการณ์การเมือง ว่า หลังจากนี้ให้เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยที่จะดำเนินการ ซึ่งจะให้เป็นอย่างไรนั้น พร้อมว่าตาม