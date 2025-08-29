"ภูมิธรรม" ประชุม ครม.นัดพิเศษถกทิศทางการเมืองพรุ่งนี้ หลัง "แพทองธาร" พ้นนายกฯ

หลังจากศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น
นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรี นัดพิเศษ ในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือถึงทิศทางการเมืองและพิจารณาวาระสำคัญต่างๆ ที่ยังค้างอยู่
