"ภูมิธรรม" ประชุม ครม.นัดพิเศษถกทิศทางการเมืองพรุ่งนี้ หลัง "แพทองธาร" พ้นนายกฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

หลังจากศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น

นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรี นัดพิเศษ ในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือถึงทิศทางการเมืองและพิจารณาวาระสำคัญต่างๆ ที่ยังค้างอยู่