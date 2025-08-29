"อนุทิน" พบหารือ "เท้ง ณัฐพงษ์" รับการเมืองมีปัญหา ควรคืนอำนาจให้ประชาชน

วันนี้ (29 ส.ค.68) นายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค และนายภราดร ปริศนานันทกุล สส. อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย เดินทางมาที่พรรคประชาชน เมื่อเวลา 17.53 น. เพื่อพบกับ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน
ทั้งนี้ นายอนุทิน เปิดเผยว่า ความเห็นตรงกันระหว่างข้อเสนอของพรรคประชาชน ในเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยชี้ว่าในบางมาตราเป็นประโยชน์กับประชาชน ยอมรับว่า เมื่อมีปัญหาทางการเมือง การคืนอำนาจให้กับประชาชนเป็นสิ่งที่ควรทำ
