สภาพอากาศกรุงเทพฯ 18.30 น. ฝนตกหนักฝั่งธนฯ อุณหภูมิ 30 องศาฯ

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เวลา 18.30 น. กรุงเทพฯ มีฝนตกหนักในพื้นที่ฝั่งธนบุรี โดยอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำวัดได้ 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 69 เปอร์เซ็นต์