ธปท.ออกธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 50 และ 100 บาท เริ่มใช้ 21 พ.ย.นี้

วันนี้ (29 ส.ค.68) นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.เตรียมออกใช้ธนบัตรชนิดราคา 50 บาทและ 100 บาท พิมพ์ด้วยวัสดุพอลิเมอร์ที่เป็นพลาสติกแบบพิเศษ ไม่ดูดซับความชื้นและสิ่งสกปรก มีความทนทานต่อการใช้งานมากกว่าธนบัตรกระดาษ สามารถช่วยให้ธนบัตรหมุนเวียนมีสภาพใหม่ สะอาดและมีอายุการใช้งานนานขึ้น
จากการออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 20 บาทที่ผ่านมา พบว่า ธนบัตรมีอายุการใช้งานเฉลี่ยนานถึง 8 ปี หรือนานกว่าธนบัตรกระดาษถึง 4 เท่า ซึ่งจะช่วยลดการผลิตธนบัตรใหม่ เพื่อทดแทนที่ชำรุดได้อย่างน้อยปีละ 350 ล้านฉบับ เป็นการลดต้นทุนของระบบ ลดการใช้ทรัพยากรและเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
สำหรับธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 50 บาทและ 100 บาท มีกำหนดออกใช้หมุนเวียนในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ประชาชนสามารถเบิกถอนผ่านธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง โดยธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 100 บาทสามารถเบิกถอนผ่านเครื่องฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM/CDM) ได้
