พรรคประชาชนแถลงหลัง "แพทองธาร" พ้นนายกฯ รบ.ต้องมีเสถียรภาพ-ความชอบธรรม

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน แถลงภายหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า ตนในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมกับผู้บริหารพรรค และ สส.พรรคประชาชน ขอแถลงการณ์ในนามพรรคประชาชน ตั้งแต่เหตุการณ์คลิปเสียงการสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร และฮุนเซนถูกเผยแพร่ออกมาสู่สาธารณะ พรรคประชาชนได้เรียกร้องมาโดยตลอดให้นายกรัฐมนตรีทำการยุบสภาฯ เพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชน ได้ใช้อำนาจของประชาชนในการตัดสินรัฐบาลชุดใหม่ที่มีความชอบธรรมในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง แต่ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรี กลับเลือกที่จะรักษาอำนาจของตนเองให้คงอยู่ต่อไป จนมาถึงวันนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ต้องพ้นตำแหน่ง
พรรคประชาชนยืนยันมาตลอดว่าคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในประเด็นที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ หรือมาตรฐานทางจริยธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ชัดเจน แน่นอน ตายตัว อีกทั้งในเรื่องนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจ จึงไม่ควรถูกวินิจฉัย ชี้ขาด โดยศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีนี้ หากประชาชนเห็นว่า น.ส.แพทองธาร จะต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก หรือยุบสภา ให้ประชาชนได้ตัดสินผ่านคูหาเลือกตั้งไปก่อนหน้านี้
ย่างไรก็ตาม เมื่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้ออกมาแล้ว ซึ่งมีผลเป็นที่สิ้นสุด ทำให้สภาผู้แทนราษฎรจำเป็นต้องมีมติในการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ พรรคประชาชนเห็นว่า ด้วยสถานการณ์ของประเทศขณะนี้ รัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศได้ จะต้องเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ มีความชอบธรรมทางการเมือง อีกทั้งจะต้องเป็นรัฐบาลที่ใช้อำนาจในการแต่งตั้งทีมผู้บริหารที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองมากกว่าการแต่งตั้งที่เกิดจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ทางการเมือง
พรรคประชาชนยืนยันมาตลอดว่าคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในประเด็นที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ หรือมาตรฐานทางจริยธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ชัดเจน แน่นอน ตายตัว อีกทั้งในเรื่องนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจ จึงไม่ควรถูกวินิจฉัย ชี้ขาด โดยศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีนี้ หากประชาชนเห็นว่า น.ส.แพทองธาร จะต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก หรือยุบสภา ให้ประชาชนได้ตัดสินผ่านคูหาเลือกตั้งไปก่อนหน้านี้
ย่างไรก็ตาม เมื่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้ออกมาแล้ว ซึ่งมีผลเป็นที่สิ้นสุด ทำให้สภาผู้แทนราษฎรจำเป็นต้องมีมติในการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ พรรคประชาชนเห็นว่า ด้วยสถานการณ์ของประเทศขณะนี้ รัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศได้ จะต้องเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ มีความชอบธรรมทางการเมือง อีกทั้งจะต้องเป็นรัฐบาลที่ใช้อำนาจในการแต่งตั้งทีมผู้บริหารที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองมากกว่าการแต่งตั้งที่เกิดจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ทางการเมือง