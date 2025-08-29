xs
หุ้นไทยปิดภาคบ่ายวันนี้ ร่วง 13.48 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 52,475.14 ล.

โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (29 ส.ค.) ดัชนี Set Index ปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,236.61 จุด ลดลง 13.48 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.08 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 52,475.14 ล้านบาท