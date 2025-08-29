อินโดฯ วางแผนปราบเหมืองแร่เถื่อนในพื้นที่ราว 4.27 ล้านเฮกตาร์ เริ่ม 1 ก.ย.นี้

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย วันนี้ (29 ส.ค.) ว่า คณะทำงานด้านป่าไม้ของอินโดนีเซียกำลังวางแผนปราบปรามเหมืองแร่ ที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้ เป็นต้นไป ในพื้นที่ป่าประมาณ 4.27 ล้านเฮกตาร์ หรือราว 42,700 ตารางกิโลเมตร
คณะทำงานดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการปฏิบัติการทางวินัย เพื่อต่อต้านการผลิตน้ำมันปาล์มผิดกฎหมาย เมื่อเดือนมีนาคม โดยส่งเจ้าหน้าที่ทหารเข้ายึดพื้นที่เพาะปลูกกว่า 3.3 ล้านเฮกตาร์ หรือราว 33,000 ตารางกิโลเมตร ก่อนจะส่งมอบให้กับบริษัทแห่งใหม่ของรัฐ
