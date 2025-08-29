"แพทองธาร" แถลงน้อมรับคำวินิจฉัยพ้นเก้าอี้นายกฯ ยันบริสุทธิ์ใจ ทำเพื่อประเทศ

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร แถลงภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินให้พ้นจากตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า ด้วยความเคารพต่อกระบวนการยุติธรรม น้อมรับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ยืนยันความบริสุทธิ์ใจ ตั้งใจอย่างแท้จริง ที่จะทำเพื่อประเทศตลอดมา ไม่ว่าบทสนทนา ไม่ได้ขออะไรเพื่อประโยชน์ของตัวเอง สิ่งสำคัญที่สุด ที่ยึดมั่นคือ ชีวิตของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าทหาร พลเรือน ตั้งใจจริงๆ ที่มุ่งมั่นจะทำอย่างไรรักษาชีวิตเขาเหล่านั้น คลิปก่อนการปะทะที่รุนแรงก่อน 24 กรกฎาคม ขอยืนยันเพราะเป็นเรื่องตั้งใจจะสื่อสารจริงๆ
คำตัดสินของศาล เป็นอีกครั้งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างฉับพลัน เราต้องช่วยกันทุกฝ่าย ไม่ว่า ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน ประชาชนทุกคน สร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้กลับมาเข้มแข็งให้ได้ ให้ไม่มีจุดเปลี่ยนฉับพลันเช่นนี้อีก
ดิฉันเองขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านให้โอกาสทำงานเกือบ 1 ปีเต็ม ภาคภูมิใจทำเพื่อประเทศชาติ นำประสบการณ์พัฒนาประเทศชาติ ให้ประเทศไทยเราเต็มไปด้วยโอกาส อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต่อจากนี้ จะนำโอกาสกลับมาให้ประชาชนให้ได้ เพราะการที่ประชาชนลืมตาอ้าปาก กินดีอยู่ดี เป็นพื้นฐานสำคัญในการเป็นประเทศที่เข้มแข็งในฐานะคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สุดหัวใจ ยืนยันตลอดไป ขอบคุณ ครม. ทำงานร่วมกันมา ขอบคุณทุกท่านให้โอกาส ความรู้ ประสบการณ์ ทำให้รู้ข้อดีข้อเสีย พร้อมพัฒนาต่อไป มีส่วนไหนที่จะทำเพื่อช่วยประเทศชาติ ก็ยินดี ขอส่งกำลังใจให้ทีมบริหารทุกท่าน พัฒนาประเทศต่อไป จะคอยติดตามเป็นพลังต่อไป
