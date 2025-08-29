เปิดรายชื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย "อุ๊งอิ๊ง" พ้นเก้าอี้นายกฯ

หลังศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดีถอดถอน นางสาวแพรทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กรณีคลิปเสียงสนทนา ฮุน เซน โดยเสียงข้างมากมีมติ 6 : 3 วินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของ นางสาวแพรทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ รายชื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เสียงข้างมาก ดังนี้
1.ดร.ปัญญา อุดชาชน (ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ)
2.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม
3.นายวิรุฬห์ แสงเทียน
4.นายจิรนิติ หะวานนท์
5.นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
6.นายอุดม รัฐอมฤต
ส่วนรายชื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เสียงข้างน้อย ดังนี้
1.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (ประธานศาลรัฐธรรมนูญ)
2.นายนภดล เทพพิทักษ์
3.นายสุเมธ รอยกุลเจริญ
