มวลชนเสื้อแดงต่างโห่ร้องให้กำลังใจ พท. หลัง "แพทองธาร" พ้นเก้าอี้นายกฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

บรรยากาศที่พรรคเพื่อไทย หลังศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เหล่ามวลชนคนเสื้อแดงต่างลุกขึ้นโห่ และตะโกนร้องเพื่อไทยสู้ต่อ

ตัวแทนมวลชนเสื้อแดง กล่าวว่า ไม่ต้องตกใจ อย่างน้อยมีนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย คิดอยู่แล้วว่ารูปการจะออกมาเป็นแบบนี้ เราสนับสนุนเพื่อไทย ไม่ว่าจะส่งใครลง ยังขอเลือกพรรคเพื่อไทยตลอดไป นายชัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีต่อได้แน่นอน เชื่อมั่นว่า พรรคร่วมรัฐบาลไม่มีไปไหน จะเป็นกำลังใจยืนเคียงข้างกับพรรคเพื่อไทย และพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค