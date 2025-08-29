ภริยาอดีต ปธน.เกาหลีใต้แถลงขอโทษสาธารณชน ปมทุจริต-รับสินบน

นายมิน จุงกี หัวหน้าอัยการพิเศษของเกาหลีใต้ สั่งให้ฟ้องศาลในคดีที่นางคิม กอนฮี อดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของเกาหลีใต้ ภริยาของอดีตประธานาธิบดียุน ซอกยอล ถูกกล่าวหาทุจริตจากการโกงหุ้น ระหว่างปี 2552-2555 ตามพระราชบัญญัติควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้น, การแทรกแซงการเมืองโดยเสนอชื่อนายคิม ยองซอน อดีตสส.พรรคพลังประชาชน พรรครัฐบาล ลงเลือกตั้งซ่อมในปี 2565 เข้าข่ายความผิดอาญา ตามพระราชบัญญัติควบคุมเงินสนับสนุนทางการเมือง และการรับสินบนโดยการรับกระเป๋าหรูจากโบสถ์แห่งความสามัคคี แลกกับการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจในปี 2565 ทำให้เธอเป็นคู่สมรสคนแรกของอดีตประธานาธิบดีที่จะต้องเข้ารับการไต่สวนในศาล
ขณะที่ นางคิม ระบุในแถลงการณ์ ซึ่งเผยแพร่โดยทนายความของเธอ ขอโทษต่อสาธารณชนและรู้สึกเสียใจอยู่ทุกวันที่ทำให้ประชาชนรู้สึกไม่สบายใจในเรื่องนี้ ย้ำว่า เธอพร้อมจะเข้ารับการไต่สวนตามกระบวนการยุติธรรมโดยจะไม่ขอแก้ตัวใดๆ พร้อมทั้งให้การปฏิเสธว่าหลายข้อหาไม่มีมูลความจริง
ทั้งนี้ การสั่งฟ้องคดีต่อศาล มีขึ้น 2 วัน ก่อนหมายจับ ที่ออกเมื่อวันที่ 12 ส.ค.จะหมดอายุ ทำให้เธอและสามี นับเป็นอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ คนแรกของประเทศถูกจับกุมและเข้ารับการไต่สวนคดีอาญาพร้อมๆกัน สำหรับนายยุน ถูกควบคุมตัวระหว่างไต่สวนคดีกบฎจากการประกาศอัยการไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อปลายปีที่แล้ว(2567)
