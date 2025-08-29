xs
รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มบน ถ.ราชปรารภ - แยกหมอเหล็ง 6 ก.ย.-30 พ.ย.68

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชปรารภ บริเวณซอยราชปรารภ 9 ถึงบริเวณแยกมักกะสัน (แยกหมอเหล็ง) ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2568 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 24.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง