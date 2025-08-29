xs
xsm
sm
md
lg

ศาล รธน.ลงดาบ! "แพทองธาร" พ้นเก้าอี้นายกฯ เซ่นปมคลิปเสียงฮุน เซน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี กรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุนเซน โดยชี้ว่า มีความผิดจริยธรรมขั้นร้ายแรง