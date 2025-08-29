xs
"สันติ พร้อมพัฒน์" เดินทางมาที่ทำการ ภท. ปฏิเสธลั่น ไม่ได้มาทำอะไรเลย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (29 ส.ค.) เวลา 14.48 น. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เดินทางมาที่ทำการพรรคภูมิใจไทย พร้อมปฏิเสธมาวอร์รูมร่วมกับพรรคภูมิใจไทย โดยยืนยันว่า ไม่ได้มาทำอะไรเลย