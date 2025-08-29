xs
ราคาทองครั้งที่ 4 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 53,050 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2568 เวลา 15:16 น. (ครั้งที่ 4) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 52,250.00 บาท รับซื้อ 52,150.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 53,050.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 51,104.36 บาท