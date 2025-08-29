โฆษก ทบ.เผยยังไม่พบสิ่งผิดปกติชายแดน หลังประกาศกฎอัยการศึกที่บ้านหนองจาน

พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก แถลงข่าวสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว หลังมีการประกาศกฎอัยการศึก ว่า ยังไม่ได้รับรายงานสิ่งผิดปกติ ซึ่งการประกาศกฎอัยการศึกเป็นมาตรการควบคุมพื้นที่ และรักษาความปลอดภัย เนื่องจากในพื้นที่มีแนวโน้มการเกิดเหตุจลาจล อาจจะมีความไม่เรียบร้อย ถือเป็นมาตรการดูแลการเข้าออกในพื้นที่ต้องระมัดระวังมากขึ้น โดยเฉพาะบุคคลที่เป็นประชาชน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกัมพูชาหรือฝ่ายไทย อีกทั้งยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเผชิญหน้าของประชาชนสองประเทศ ไม่มีใครอยากให้มีการเผชิญหน้าในลักษณะนั้น ซึ่งอาจจะพัฒนาไปยังจุดอื่น จึงค่อนข้างมีความน่ากังวล
ขณะเดียวกัน ยืนยันว่า มวลชนฝ่ายไทย เช่น อินฟลูฯ ขอความร่วมมือได้ และปัจจุบันน่าจะมีการพูดคุยกันอยู่แล้ว ซึ่งฝั่งไทยไม่ได้มีความน่ากังวลอะไร ทุกคนอยู่ในกรอบ และยังสามารถเข้าออกในพื้นที่ได้ เพียงแต่ให้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย
