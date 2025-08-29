xs
กลุ่มผู้ประท้วงในอินโดฯ ยังชุมนุมต่อเนื่อง จี้นำคนผิดขับรถ ตร.ชนคนตายมาดำเนินคดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การชุมนุมประท้วงในกรุงจาการ์ตา ของอินโดนีเซีย ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงบ่ายวันนี้ (29 ส.ค.68) โดยกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องให้นำตัวผู้กระทำผิดจากเหตุรถตำรวจขับชนคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิตมาดำเนินคดี