ข่าวจริง! กองกำลังบูรพาประกาศกฎอัยการศึกคุมพื้นที่บ้านหนองจาน

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กองกำลังบูรพาประกาศกฎอัยการศึกเพื่อควบคุมพื้นที่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย เพจกองทัพบก Royal Thai Army พบว่า เป็นข้อมูลจริง

ทั้งนี้ กองกำลังบูรพา ประกาศกฎอัยการศึก กำหนดพื้นที่รักษาความสงบ แนวรักษาความสงบ และมาตรการรักษาความสงบในพื้นที่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว และถนนศรีเพ็ญ พื้นที่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว