ปากีสถานเร่งอพยพผู้คนเกือบ 2.5 แสน หลังน้ำท่วมใหญ่จากฝนตกหนัก

เจ้าหน้าที่กู้ภัยในแคว้นปัญจาบ ทางตะวันออกของปากีสถาน เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในพื้นที่ หลังแม่น้ำใหญ่สามสายล้นตลิ่ง เนื่องจากฝนตกหนักและการปล่อยน้ำที่ล้นทะลักจากเขื่อนของอินเดีย ประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ผู้คนเกือบ 250,000 คน ต้องอพยพ และมีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า 1.2 ล้านคน อีกทั้งยังเกิดความเสียหายต่อพืชผลการเกษตรและกิจการต่างๆ รวมถึงทำให้หลายคนไม่สามารถออกจากบ้านได้
ทางการท้องถิ่นรายงานว่า เฉพาะในเขตกุชรันวาลา ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมทางด้านตอนบนของแคว้นปัญจาบ และพื้นที่ใกล้เคียง มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 15 คน
ทั้งนี้ มีศูนย์พักพิงช่วยเหลือกว่า 700 แห่ง และศูนย์แพทย์ 265 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีการส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่ประสบภัย
