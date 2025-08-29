xs
"อุ๊งอิ๊ง"เดินทางเข้าทำเนียบฯ รอรับฟังคำวินิจฉัยศาล รธน.คดีคลิปเสียง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (29 ส.ค.) เมื่อเวลา 12.35 น. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อรอรับฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คดีคลิปเสียง