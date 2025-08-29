ปณท.ยังส่งพัสดุไปสหรัฐอเมริกาได้ ผ่าน 3 บริการพรีเมียม

สืบเนื่องจากการยกเลิกหลักเกณฑ์ De Minimis ตามมาตรการภาษีขาเข้าของสหรัฐอเมริกาไปรษณีย์ไทยจึงขอชะลอการส่งด้วยบริการประเภทอื่นไปยังสหรัฐฯ ชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ การฝากส่งสิ่งของไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ยังคงสามารถส่งได้ผ่าน 3 บริการหลัก ได้แก่
- Courier Post - ส่งด่วนแบบพรีเมียม
- Courier One Price - บริการส่งด่วนพรีเมียมราคาพิเศษแบบเหมาจ่าย
- Amazon FBA - บริการเฉพาะสำหรับผู้ขายบน Amazon
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1545 หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ