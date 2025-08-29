xs
หุ้นไทยปิดตลาดเช้าปรับลง 4.92 จุด มูลค่าการซื้อขาย 18,922.45 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,245.17 จุด ลบ 4.92 จุด หรือ 0.39% มูลค่าการซื้อขาย 18,922.45 ล้านบาท