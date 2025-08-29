“หมอธีระวัฒน์”เผยงานวิจัยคนท้องใช้ยาพาราอาจเกิดพัฒนาการสมองผิดปกติ-ออทิสติค-สมาธิสั้นในลูก

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการแพทย์บูรณาการและสาธารณสุข และที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ยาพาราในคนท้อง อาจเกิดการพัฒนาการสมองผิดปกติ ออทิสติค สมาธิสั้นในลูก
จากการที่คนท้องไม่สามารถใช้ยาทั่วๆไปได้ เหลือแต่อะเซตามิโนเฟน (ยาพาราเซทามอล)ยาแก้ปวดและลดไข้ที่หาซื้อได้ทั่วไปที่เชื่อว่า ปลอดภัย
ยาพาราจึงเป็นยาที่ใช้มากที่สุดในระหว่างตั้งครรภ์ โดยหญิงตั้งครรภ์ทั่วโลกกว่า 50% ใช้อะเซตามิโนเฟน
ที่ผ่านมา งานวิจัยที่ออกแบบมาอย่างดีหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่ามารดาที่ตั้งครรภ์ที่ได้รับอะเซตามิโนเฟนมีบุตรที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางระบบประสาท neuro developmental disorders (NDDs) รวมถึงโรคออทิสติกสเปกตรัม autistic spectral disorder (ASD) และโรคสมาธิสั้น -ไฮเปอร์ attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) ในอัตราที่สูงกว่าบุตรของมารดาที่ตั้งครรภ์ซึ่งไม่ได้รับอะเซตามิโนเฟน
รายงานนี้ ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธี Navigation Guide ที่ออกแบบมาให้ขจัดอคติ และมีความโปร่งใสที่สุดโดยคัดเลือก วรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับอะเซตามิโนเฟนก่อนคลอดกับภาวะ NDD และอาการที่เกี่ยวข้องในลูกหลานอย่างครอบคลุมและเป็นกลาง
ใช้ข้อมูลใน PubMed อย่างเป็นระบบจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2025 โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและประเมินผลการศึกษาโดยพิจารณาจากความเสี่ยงของอคติและความน่าเชื่อถือของหลักฐาน เนื่องจากมีความหลากหลายในระดับสูง จึงใช้การสังเคราะห์เชิงคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการมุ่งเน้นหลักฐานด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม
* ผลการศึกษา
การวิเคราะห์งานวิจัย 46 ชิ้น
ในจำนวนนี้ 27 ชิ้น รายงานความสัมพันธ์เชิงบวก ผลไม่ดีต่อลูก (มีความเชื่อมโยงอย่างมีนัยสำคัญกับภาวะ NDD)
9 ชิ้นแสดงความสัมพันธ์เชิงลบ (ไม่มีความเชื่อมโยงอย่างมีนัยสำคัญ)
4 ชิ้นระบุความสัมพันธ์เชิงลบ (มีผลในการป้องกัน)
การศึกษาที่มีคุณภาพสูงกว่ามีแนวโน้มที่จะแสดงความสัมพันธ์เชิงบวกมากกว่า
โดยรวมแล้ว การศึกษาส่วนใหญ่รายงานความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการใช้ยาอะเซตามิโนเฟนก่อนคลอดกับ ADHD ASD NDD ในลูก
โดยมีการประเมินความเสี่ยงจากอคติและระดับความหนักแน่นของหลักฐานประกอบการสังเคราะห์โดยรวม
การวิเคราะห์นี้ แสดงว่าควรมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมและในทันที เพื่อแนะนำคนท้องจำกัดการใช้อะเซตามิโนเฟน
Evaluation of the evidence on acetaminophen use and neurodevelopmental disorders using the Navigation Guide methodology. วารสาร BMC environmental health 14/8/2025