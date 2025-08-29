xs
ราคาทองคำครั้งที่ 3 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 53,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 3 เมื่อเวลา 13.11 น.ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 52,100.00 บาท ขายออกบาทละ 52,200.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 51,058.88 บาท ขายออกบาทละ 53,000.00 บาท