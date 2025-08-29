กรมการศาสนาชวน ปชช.เที่ยวงาน“สีสันแห่งศรัทธา พัฒนาชุมชนพลังบวร”

กรมการศาสนา จัดงานมหกรรมยิ่งใหญ่ "สีสันแห่งศรัทธา พัฒนาชุมชนพลังบวร" ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น นิทรรศการศาสนวัตถุ 5 ศาสนา เสวนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และธรรมะบันเทิง การแสดงทางศาสนาในมิติพหุวัฒนธรรม การแสดงจากศิลปินดัง ร้านค้าของดี 17 จังหวัดภาคกลาง และอาหารต้นตำรับจาก 5 ศาสนา
ร่วมงานได้ 29 - 31 ส.ค.68
เวลา 11.00 - 20.00 น. ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เขตประเวศ กทม.
กิจกรรมน่าสนใจ
29 ส.ค. เวลา 16.30 - 17.30 น. พบ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม "สะสมเสบียงบุญ"
30 ส.ค. เวลา 18.00 น. ชมการแสดง จินตหรา พูนลาภ
31 ส.ค. เวลา 18.00 น. ชมการแสดง ต่าย อรทัย