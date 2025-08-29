"กัน จอมพลัง"ชี้รถดูดส้วมไปจอดยังไม่หลุดออกจากรถแม้แต่หยดเดียว แซะคนไทยบางคนนี่ดิ้นเลย

กัน จอมพลัง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า รถดูดส้วมไปจอด💩ยังไม่หลุดออกจากรถแม้แต่หยดเดียว คนไทยบางคนนี่ดิ้นเลยจั๊บพรี่ทั้งๆก่อนเข้าพื้นที่ผมเข้าไปกองกำลังบูรพาตั้งแต่เช้าสรุปกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าบ้านหนองจานหาจุดที่เค้าสบายใจพอได้สรุปก็จอดตรงจุดที่จัดให้แล้วก็ไม่ฉีดผมก็ทำตามที่ตกลงหมด บางคนนี่พูดเหมือนฉีดจนท่วมพื้นที่ไปแล้วบอกชาวบ้านเหม็นเจ้าหน้าที่เหม็น 💩ยังไม่หลุดซักหยดจั๊ฟ
กลับกันเมื่อวานเขมรแค่รถส้วมไปถึงก็ไม่กล้ามาเลอะเทอะกลับกันคนเขมรตอนนี้ออกมาด่า มาลีและผู้นำเขมรอัปยศที่ที่รถส้วมไปจอดชายแดน แค่เอารถส้วมไปจอด กระทบไปถึงผู้นำกัมพูชา
ส่วน💩วันนี้ผมก็ไม่ทิ้งเปล่าผมเอาไปปล่อยให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้เป็นปุ๋ยซึ่งเค้าอยากได้ผมขอถามทุกคนว่าชอบวิธีนี้ไหมครับ