ราคาทองคำครั้งที่ 2 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 52,950 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 2 เมื่อเวลา 10.18 น.ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 52,050.00 บาท ขายออกบาทละ 52,150.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 51,013.40 บาท ขายออกบาทละ 52,950.00 บาท