พม.ออกมาตรการพักหนี้–เว้นค่าเช่า ลูกบ้านการเคหะฯ ในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย การเคหะแห่งชาติ ออกมาตรการเร่งด่วน ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ตราด จันทบุรี และสระแก้ว ด้วยการให้ความช่วยเหลือหลัก 3 ด้าน คือ
1. ยกเว้นค่าเช่า สำหรับค่าเช่ารายย่อย และ เช่าจัดประโยชน์ สำหรับลูกค้า กคช. ฟรีค่าเช่า 3 เดือน
2. พักชำระหนี้กลุ่มเช่าซื้อ ซึ่งจะได้รับสิทธิ์พักชำระค่าเช่าซื้อ 3 เดือน
3. สนับสนุนการยังชีพ โดยจัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อให้การช่วยเหลือ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ลูกค้าที่พักอาศัยในโครงการของ กคช. ในพื้นที่ชายแดน กลุ่มเปราะบางที่อยู่ในโครงการของ กคช. และผู้ที่อพยพเข้ามาพักอาศัยกับญาติในโครงการของ กคช. เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ