ทบ.โพสต์กำลังใจให้ทหารกล้าผู้บาดเจ็บ-สูญเสียอวัยวะจากกรณีเหยียบกับระเบิดขณะลาดตระเวน

เพจกองทัพบก โพสต์ระบุว่า 🤍“ส่งกำลังใจให้ ทหารกล้า 🇹🇭 ผู้บาดเจ็บและสูญเสียอวัยวะ
จากกรณีเหยียบกับระเบิดขณะลาดตระเวน”
ครั้งที่ 1 ณ เนิน 481 ช่องบก จ.อุบลราชธานี
วันที่ 16 กรกฎาคม 2568
พลทหาร ธนพัฒน์ หุยวัน
ครั้งที่ 2 ณ ช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี
วันที่ 23 กรกฎาคม 2568
จ.ส.อ.พิชิตชัย บุญชูหล้า
ครั้งที่ 3 ณ ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์
วันที่ 28 กรกฎาคม 2568
ร.ต.เกียรติวงศ์ สถาวร
คร้้งที่ 4 ณ รอยต่อโดนเอาว์-กฤษณา จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 9 สิงหาคม 2568
จ.ส.อ.ธานี พาหา
ครั้งที่ 5 ณ ปราสาทตาเมือนธม จ.สุรินทร์
วันที่ 12 สิงหาคม 2568
ส.อ.ธีรพล เพียขันที
ครั้งที่ 6 ณ เนิน 350 ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์
วันที 27 สิงหาคม 2568
พลทหาร อดิศร ป้อมกลาง