xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดตลาดร่วง 0.26 จุด มูลค่าการซื้อขาย 5,767.33 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าเปิดตลาดที่ระดับ 1,249.83 จุด ปรับลง 0.26 จุด หรือ 0.02% มูลค่าการซื้อขาย 5,767.33 ล้านบาท27