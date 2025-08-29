xs
xsm
sm
md
lg

“วรงค์”ชี้ถ้าหวยออกรอดเพราะ“บกพร่องโดยขาดประสบการณ์”..พังแน่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ถ้าหวยออกรอดเพราะ“บกพร่องโดยขาดประสบการณ์”....พังแน่