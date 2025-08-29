สถานการณ์ชายแดน 7 จังหวัด เมื่อคืนจนถึงเช้านี้ ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ รบ.ประณามกัมพูชายังคงวางทุ่นระเบิดซ้ำซาก

วันนี้ (29 ส.ค.) เวลา 07.00 น. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา (ศบ.ทก.) รายงานว่า สถานการณ์ชายแดน 11 จุด ใน 7 จังหวัด ยังไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ศบ.ทก. และกองทัพไทย ยังคงตรึงกำลังและเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยในทุกรูปแบบของกัมพูชา
ขณะที่รัฐบาลไทยได้ประณามอย่างรุนแรง ต่อเหตุการณ์ลักลอบเข้ามาวางกับระเบิดในพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทย เป็นเหตุให้กำลังพลปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนได้เหยียบกับระเบิด PMN-2 ในเขตประเทศไทย จนได้รับบาดเจ็บ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 6 ที่กัมพูชาลักลอบเข้ามาวางกับระเบิดสังหารบุคคลอย่างไร้มนุษยธรรม
นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรอบอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (Anti-Personnel Mine Ban Convention: APMBC) เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2568 ที่สำนักงานสหประชาชาติ UN ในนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เน้นย้ำต่อที่ประชุมฯ ว่า รัฐบาลไทยเสียใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงทุพพลภาพ จากระเบิด PMN-2 ที่กัมพูชา ยังมีอยู่ในครอบครอง นับเป็นการละเมิดอธิปไตยและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจน โดยประเทศไทยได้ยื่นเรื่องนี้ต่อสหประชาชาติ UN พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมโลกกดดันกัมพูชา ให้ยอมรับการแก้ไขปัญหาในการมีและวางกับระเบิดดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐบาลไทยพร้อมให้ความร่วมมือในระดับทวิภาคีและกับสหประชาชาติ UN เพื่อสร้างสันติภาพและแนวชายแดนที่ปลอดภัยและปราศจากกับระเบิด