"รังสิมันต์ "เผยถูกผู้ช่วย ผบ.ตร.ยื่นฟ้องปมอภิปรายไม่ไว้วางใจ"อุ๊งอิ๊ง"กรณีชั้น 14

นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ช่วงนี้เป็นช่วงการพิจารณาโผตำรวจ ซึ่งกำลังร้อนแรง และไหนๆ ทุกคนก็ตั้งตารอว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินอย่างไร ผมขอถือโอกาสนี้ในการเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ เนื่องจากอดีตแพทย์ใหญ่ ซึ่งเป็นนายตำรวจระดับนายพล คือ พล.ต.ท. โสภณรัชต์ สิงหจารุ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้ฟ้องผมทั้งในคดีแพ่ง และคดีอาญา จากการทำหน้าที่ของผมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งผมได้อภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ต่อกรณีชั้น 14 ปรากฏว่าศาลอาญาได้มีคำพิพากษายกฟ้อง พล.ต.ท.โสภณรัชต์ ใครสนใจรายละเอียด สามารถอ่านได้จากตามรูปที่ผมแนบ
แล้วก็อัปเดตพี่น้องอีกนิด ในส่วนของคดีแพ่งที่ พล.ต.ท.โสภณรัชต์ ฟ้องผมเป็นคดีอีกคดีหนึ่ง ศาลได้สั่งจำหน่ายคดีเพื่อรอผลคดีอาญาถึงที่สุดครับ