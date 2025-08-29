ปภ.ส่ง Cell Broadcast เตือนระดับน้ำแม่น้ำยมที่บ้านปากกางใกล้ล้นตลิ่ง ให้ยกของขึ้นที่สูง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม กรมทรัพยากรน้ำ ได้ตรวจสอบพบข้อมูลว่าระดับน้ำแม่น้ำยมที่บ้านปากกาง ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ ใกล้ล้นตลิ่งและมีแนวโน้มสูงขี้น ให้ผู้อาศัยริมแม่น้ำยม/ที่ลุ่มต่ำ ต.ปากกาง และพื้นที่ใกล้เคียง ยกของขึ้นที่สูง ดูแลกลุ่มเปราะบาง และติดตามข่าวสารราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ปภ.จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนแม่น้ำยมล้นตลิ่ง อ.ลอง จ.แพร่
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง