เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 52,900 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.02 น.ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 52,000.00 บาท ขายออกบาทละ 52,100.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 50,952.76 บาท ขายออกบาทละ 52,900.00 บาท