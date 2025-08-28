xs
"พิชิต"เผยพรุ่งนี้หลังศาล รธน.มีคำวินิจฉัยตัดสิน รวมพลังแผ่นดินจะกำหนดท่าทีต่อไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำกลุ่ม คปท. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า พรุ่งนี้หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยตัดสิน รวมพลังแผ่นดิน ก็จะได้กำหนดท่าทีกันต่อไป