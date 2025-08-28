กทม.แจงกรณีแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง ซ.แจ้งวัฒนะ 5 และชุมชนบ่อฝรั่ง

กรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ซอยแจ้งวัฒนะ 5 และชุมชนบ่อฝรั่ง โดยยืนยันว่า กทม.ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน
นายอัมรินทร์ จารุตามระ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะในซอยแจ้งวัฒนะ 5 อย่างต่อเนื่อง โดยฝั่งขาเข้าได้ดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟฟ้าใหม่จำนวน 18 ดวงแล้ว ส่วนฝั่งขาออก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ และบางช่วงยังไม่มีโคมไฟ สำนักงานเขตฯ ได้ติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์เพิ่มเติม 12 ชุด เพื่อบรรเทาปัญหาในเบื้องต้นและจะพิจารณาติดตั้งเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้ประสบปัญหาไฟฟ้าดับแต่อย่างใด
สำหรับกรณีถนนแจ้งวัฒนะ 5 อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม.หรือไม่นั้น สำนักงานเขตหลักสี่ ได้ทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกองทะเบียนทรัพย์สิน สำนักการคลัง กทม. เนื่องจากหนังสือของกรมธนารักษ์ ที่ถูกอ้างถึงได้นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร
นางสาวภัทร์กร สินสุข ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กทม. กล่าวถึงกรณีชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำว่า ประธานชุมชนได้แจ้งความเดือดร้อนเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ โดยเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 68 สำนักงานเขตฯ ร่วมประชุมกับ สส.กรุงเทพฯ เขต 9 ผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กทม. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และผู้นำชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ใช้งบประมาณจากโครงการ “ชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ปี 2569 ในการจัดซื้อแผงไฟโซลาร์เซลล์เพิ่มเติม โดยสำนักงานเขตฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจและกำหนดจุดติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ บริเวณใต้ทางด่วนซึ่งเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และเป็นทางเข้าออกของชุมชน สำนักงานเขตฯ จะทำหนังสือประสาน รฟท. เพื่อขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมต่อไป
กรุงเทพมหานคร ยืนยันว่า ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน