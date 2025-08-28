กองกำลังผาเมืองสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดที่ อ.แม่จัน ยึดยาบ้า 6 แสนเม็ด เฮโรอีน 7 กก.

กองร้อยทหารพรานที่ 3106 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติด จากพื้นที่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เข้าสู่พื้นที่ตอนใน หน่วยจึงได้จัดกำลังพล จำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ ลาดตระเวนเฝ้าตรวจ บริเวณเส้นทาง บ้านกิ่วสะไต - บ้านอาดี่ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ต่อมาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 เวลา 05.20 นาฬิกา ได้ตรวจพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย จำนวน 3 คัน บรรทุกสัมภาระขับขี่ตามกันมา เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจสอบ แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าว เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่จึงได้ขับรถหลบหนีไปทาง บ้านอาดี่ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองฯ จำนวน 1 คัน และได้ทิ้งรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน โดยอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ หน่วยจึงได้จัดกำลัง จำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ วางกำลังเข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุไว้ จากการตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟ 110 ไอ สีน้ำเงิน จำนวน 1 คัน, รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่นเวฟ 110 ไอ สีส้ม - ดำ จำนวน 1 คัน และกระสอบฟาง จำนวน 6 กระสอบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 4 กระสอบ ๆ ละ 150,000 เม็ด รวมทั้งสิ้นประมาณ 600,000 เม็ด และอีก 2 กระสอบ ภายในเป็นกล่องกระดาษ บรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) จำนวน 20 ถุง รวมน้ำหนักประมาณ 7 กิโลกรัม
และเมื่อเวลา 10.30 น. พลตรี กิดากร จันทรา ผู้บัญชาการ กองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง มอบหมายให้ พันเอก อนุวัช ปัญญานันท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก เป็นผู้แทน ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบของกลางยาเสพติด พร้อมทั้งชี้แจงให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ หลังจากนั้นจึงได้นำของกลางส่งให้สถานีตำรวจภูธรแม่จัน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กลุ่มผู้กระทำความผิดได้ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน กรณีไทย-กัมพูชา โดยคาดการณ์ว่ากำลังทหารจะถูกระดมไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นช่องทางในการลักลอบขนส่งยาเสพติดในปริมาณที่เพิ่มขึ้น พลตรี กิดากร จันทรา ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่ ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด อย่างต่อเนื่องต่อไป
สรุปผลการสกัดกั้นยาเสพติด ในห้วงตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงปัจจุบัน หน่วยสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ 399 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 424 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 172,146,669 เม็ด, เฮโรอีน 153.7 กิโลกรัม, ไอซ์ 8,892 กิโลกรัม, ฝิ่น 96.9 กก. และ เคตามีน 696 กิโลกรัม จากการปะทะกับเจ้าหน้าที่ จำนวน 52 ครั้ง กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 34 ศพ ซึ่งหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าว ถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง 35,568 ล้านบาท (35,568,456,350 บาท)