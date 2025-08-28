เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ เตรียมพร้อมรับมือพายุคาจิกิ สั่งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงสูงที่ปางมะผ้า

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอรรถพล เจริญชันษา ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2568
วันนี้ (28 ส.ค.) นายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม โดยนายพรเทพได้เน้นย้ำให้หน่วยพิทักษ์ป่าปางมะผ้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ มส.16 (สบป่อง) และสถานีควบคุมไฟป่าปางมะผ้า เตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของกำลังพล เครื่องมือ และยานพาหนะ เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ขณะที่ นายนิกร แก้วโมรา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงบางส่วน พร้อมกับเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ