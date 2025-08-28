xs
ราคาทองคำครั้งที่ 5 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 52,800 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 5 เมื่อเวลา 17.09 น.ปรับลง 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 51,900 บาท ขายออกบาทละ 52,000 บาท ส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 50,861.80 บาท ขายออกบาทละ 52,800 บาท