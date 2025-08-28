กรมการขนส่งฯ กำชับผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปฯ เร่งจดทะเบียน ก่อน 2 ต.ค.นี้

กรมการขนส่งทางบกกำชับแอปพลิเคชันผู้ให้บริการรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเคร่งครัด โดยเร่งรัดให้ผู้ขับรถที่เป็นสมาชิกนำรถมาจดทะเบียนให้ถูกต้องก่อนให้บริการ และกำกับดูแลผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้รถสาธารณะ เพื่อให้การบริการรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย
ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ วันที่ 2 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป หากผู้ขับรถไม่ดำเนินการตามประกาศฯ จะมีความผิดตามกฎหมายและไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นได้
สามารถจดทะเบียนได้ที่ กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้นจดทะเบียน โดยรถที่นำมาต้องมีอายุการใช้งานรถไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกและต้องทำประกันภัยรถยนต์สาธารณะ ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ สามารถจดทะเบียนได้ 1 คน 1 คัน
ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมการขนส่งทางบก 1584 ตลอด 24 ชม.