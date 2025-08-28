“กรมสมเด็จพระเทพฯ”เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันนี้ (28 ส.ค.) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด ตำบลหัวยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายนรเศรษฐ สองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายไพโรจน์ เตชะเจริญสุขจีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายสุนัย กุณฑลจินดา ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายพิมาย จันทะชิต หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
ในการนี้ นายนรเศรษฐ สองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ได้กราบบังคมทูลรายงานเรื่องแนวทางการสนับสนุนน้ำให้แก่สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้วางระบบส่งน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำป่าละอูมายังสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถสนับสนุนกิจกรรมต่างๆภายในสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด และพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบของสหกรณ์ฯ ได้อีกด้วย