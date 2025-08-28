xs
ราคาทองคำครั้งที่ 4 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 52,850 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 4 เมื่อเวลา 15.41 น.ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 51,950.00 บาท ขายออกบาทละ 52,050.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 50,907.28 บาท ขายออกบาท บาทละ 52,850.00 บาท