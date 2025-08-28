รบ.จัดพิธีบวงสรวงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี

วันนี้ (28 ส.ค.) เวลา 08.00 น. รัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี (20 ก.ย. 68) ณ วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมีพระพรหมวชิรมุนี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 20 - 27 ก.ย. 68 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อเรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ และรับชมการแสดงวัฒนธรรมที่หลากหลายภายในงาน