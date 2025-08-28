ทภ.2 แถลงสถานการณ์การตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา พบกำลังพลเหยียบกับระเบิดที่ปราสาทตาควาย เจ็บ 4 นาย

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ขอแถลงสถานการณ์การตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ถึงเวลา 14.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สถานการณ์โดยรวม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 เวลา 15.45 น. กำลังพลปฏิบัติราชการสนาม ได้ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตรวจสอบเส้นทางเพื่อเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยของพื้นที่และป้องกันมิให้เกิดการรุกล้ำอธิปไตย ในระหว่างที่กำลังพลปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเพื่อตรวจสอบเส้นทาง ได้เกิดเหตุกำลังพล เหยียบกับระเบิด PMN-2 ในเขตปฏิบัติการของฝ่ายเรา บริเวณพื้นที่ด้านขวาของปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ได้รับบาดเจ็บ 4 นาย ดังนี้
1. พลทหาร อดิศร ป้อมกลาง สังกัด ร.23 พัน.1 ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาท่อนล่างขาด
2. จ่าสิบเอก ณัฐพงศ์ สีชิน สังกัด ร้อย.อวบ.ที่ 2 สนาม ร้อย.ร.221 มว.3 ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าบริเวณหลัง บาดเจ็บเล็กน้อย
3. พลทหาร ธรรณ์ณธร เทากระโทก สังกัด ร้อย.อวบ.ที่ 1 สนาม ร้อย.ร.221 มว.3 บาดเจ็บที่ข้อมือซ้าย
4. จ่าสิบเอก จักรกฤษณ์ เพลงเสนาะ สังกัด ร.23 พัน.1 บาดเจ็บเล็กน้อย และมีอาการแน่นหน้าอก
กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุรินทร์เพื่อเข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันกำลังพลทั้ง 4 นาย มีสัญญานชีพปกติ และอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ต่อเหตุการณ์ดังกล่าว กองทัพภาคที่ 2 ขอประณามอย่างรุนแรง ต่อเหตุการณ์ลักลอบเข้ามาวางกับระเบิดในพื้นที่ปฏิบัติการของฝ่ายไทย โดยกองทัพกัมพูชา ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และบั่นทอน ความพยายามในการสร้างสันติภาพตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา กองทัพกัมพูชาไม่มีความจริงใจในการปฏิบัติ ตามข้อตกลงหยุดยิง ตามที่ได้ร่วมกันลงนามในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) และการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee: RBC) อีกทั้ง ยังเป็นการละเมิด อนุสัญญาออตตาวา ว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต โอน และทำลายทุ่นระเบิด สังหารบุคคล
การกระทำดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดต่อหลักสันติวิธี แต่ยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา
การดูแลผู้อพยพ อำนวยความสะดวกประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัย ไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือน 8 ศูนย์ ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี 4 ศูนย์ 106 คน และในพื้นที่ จ.สุรินทร์ 4 ศูนย์ 365 คน ปัจจุบันมียอด 471 คน เนื่องจากมีความวิตกกังวล ทั้งนี้ทางฝ่ายปกครองได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เข้าดูแลพื้นที่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินงานด้านจิตอาสา ศอ.จอส.พระราชทาน จว.ศรีสะเกษ ผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว และประชาชนจิตอาสา จว.ศรีสะเกษ พร้อมยุทโธปกรณ์ ดำเนินการขนย้ายสิ่งของ ร่วมรื้อถอนร้านสะดวกซื้อ สาขาสถานีบริการน้ำมัน ปตท.บ้านผือ อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุปะทะ ตามแนวชายแดน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ศอ.จอส.พระราชทาน จว.อุบลราชธานี ส่วนราชการในจังหวัด, จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่พักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว พร้อมนำอาหารกล่องประกอบเลี้ยง ไปให้กับประชาชน ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว ทั้ง 4 แห่ง อ.เดชอุดม จว..อุบลราชธานี อย่างต่อเนื่อง และติดตามความคืบหน้าการสร้างบ้านให้ อส.ทพ.ประวิทย์ งามแสน โดยมีกำลังพล จิตอาสา ชุดช่าง, ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมการสร้างบ้าน ความคืบหน้าการก่อสร้าง ได้ทำการปูกระเบื้องห้องน้ำ, ปูภายใน และด้านหน้าบ้าน, ติดไม้ระแนงห้องครัวเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 92 ของงานก่อสร้างทั้งหมด ณ บ้านเลขที่ 7 หมู่ 15 ต.ชานุมาน อ.ชานุมา จว.อำนาจเจริญ
กองทัพภาคที่ 2 ขอให้ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารด้วยวิจารณญาณ และติดตามเฉพาะช่องทางอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ซึ่งสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง