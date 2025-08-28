สนง.ศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งดำเนินคดีเพจ The Critics และยูทูปสถาบันทิศทางไทย เหตุเผยแพร่ข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริงในวันไต่สวน

ตามข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ข่าวที่ ๓๐/๒๕๖๘ วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่า มีการเผยแพร่คลิปและข่าวในสื่อสารมวลชนหลายช่องทางอันเป็นเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริงในกระบวนการไต่สวนของศาลลักษณะที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อศาลรัฐธรรมนูญ เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อ ๑๐ และ ของข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จะดำเนินการทางกฎหมายแก่บุคคลที่กระทำการบิดเบือนและเผยแพร่คลิปดังกล่าวต่อไป นั้น
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ร้องทุกข์ต่อ พนักงานสอบสวน กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๑ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้ดำเนินการทางกฎหมายกับ Facebook The Critics และ YouTube สถาบันทิศทางไทย ซึ่งได้เผยแพร่ข่าวอันเป็นเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริง ในกระบวนการไต่สวนของศาลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐